Синоптикът Василковски: До края на месеца ще става за плаж

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Синоптикът на Нова телевизия Ники Василковски каза в дългосрочната си прогноза, че до края на септември времето ще се задържи топло, без особени промени. Едва в последните дни на месеца се очакват валежи, но засега не е ясно дали ще бъдат по-обилни, коментира той.

Според метеоролога, в следващите две седмици спокойно може да планираме почивка на море, тъй като времето по Черноморието ще е подходящо.

„Единствената промяна е, че морето е по-динамично, има повече вятър и по-силно вълнение. Температурата на водата е 25 градуса, до края на месеца ще падне с градус-два”, обясни Василковски. Той допълни, че по предварителните прогнози ни очаква и топъл октомври.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!