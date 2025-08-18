Синоптикът Василковски: Градушките могат да се прогнозират, но въпросът е деликатен

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Градушките могат да се прогнозират до 3 часа преди да паднат, когато е ясно движението на облака, това каза по Нова телевизия синоптикът Николай Василковски. В отговор на въпрос на водещия Виктор Николаев, той коментира, че въпросът кой и как може да даде прогнозата за градушка е деликатен.

Василковски каза също, че очакваните валежи в следващите дни, започващи от Западна България, за съжаление няма да решат проблема с безводието.

Синоптикът допълни, че по морето ще има два-три дни с по-малки вълни, но вълнението отново ще се усили в средата на седмицата. „Лятото още не е свършило, ще има още много дни с летни температури”, подчерта той.

