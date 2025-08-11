Синоптикът Василковски: Мръсна жега поне две седмици

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Не е хубаво да се правят такива прогнози, но се опасявам, че България ще пламне. Това прогнозира синоптикът на Нова телевизия Ники Василковски, като отбеляза, че сме невнимателни с огъня, а прогнозата показва и силни ветрове.

Ще бъде тежка, някои я наричат мръсна, жега, това ще бъде може би най-дългия период на засушаване за годината, допълни синоптикът. По думите му в следващите две седмици няма да има ден с температури под 30 градуса. Чак около 20 август има възможност за малки валежи, но те няма да променят ситуацията със сушата.

Василковски коментира, че само по Черноморието ще е по-хладно, но влагата създава усещане за по-голяма жега. Той предупреди, че ветровете ще са силни, което ще увеличи вълнението и хората трябва да са внимателни и да слушат спасителите.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!