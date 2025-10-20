Синоптикът Василковски: Времето ще е колебливо като политиката на Тръмп

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Времето до края на октомври ще е променливо като политиката на Тръмп спрямо Украйна, това заяви синоптикът на Нова телевизия Ники Василковски. Той подкрепи твърдението си с дългосрочна прогноза, която показа първо затопляне, а след това сериозно застудяване в следващите 10 дни.

Студени ветрове ще духат в края на тази седмица, а следващият вторник ще вали сняг, който няма да е само в планините този път, подчерта синоптикът. Той прогнозира, че след това, в самия край на месеца ще има отново слънчеви дни, но вече осезателно по-хладни.

Василковски не пропусна да напомни, че ни предстои и смяна на часовото време, след което ще ставаме по-късно, а не в най-студените часове в денонощието.

