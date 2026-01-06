Синоптикът Янков: Истинската зима настъпва между 24 и 29 януари
Пиксабей
Истинската зима ще настъпи през третата десетдневка на месеца - между 24 и 29 януари. Тогава се очакват рязко застудяване и обилни снеговалежи. Причината ще бъде средиземноморски циклон с център над Гърция.
Снеговалежите ще бъдат по-значителни в Южна и Източна България, както и в Добруджа, като снежната покривка в населените места може да достигне 15-25 сантиметра.
Това коментира пред България днес синоптикът Петър Янков.
