Синоптикът Янков: Истинската зима настъпва между 24 и 29 януари

Истинската зима ще настъпи през третата десетдневка на месеца - между 24 и 29 януари. Тогава се очакват рязко застудяване и обилни снеговалежи. Причината ще бъде средиземноморски циклон с център над Гърция.

Снеговалежите ще бъдат по-значителни в Южна и Източна България, както и в Добруджа, като снежната покривка в населените места може да достигне 15-25 сантиметра.

Това коментира пред България днес синоптикът Петър Янков.

