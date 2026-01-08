Синоптикът Янков: След снежната виелица идва затопляне

Булфото

Зимата напомни за себе си с пълна сила – студен фронт донесе обилни снеговалежи, заледени пътища и рязко понижение на температурите в цяла България. Според синоптика Петър Янков обаче студът няма да се задържи дълго, тъй като между 13 и 20 януари се очаква затопляне, преди нов циклон отново да промени времето.

Студен атмосферен фронт преминава през страната ни. Стигна се до обилно снеговалежи и заледени пътища тази сутрин, предаде България он ер.

"Януари се завръща, няма нещо необичайно. Отвикнахме от студеното време със снеговалежи.

Днес те ще продължават в западните и северните райони, в южните и източните ще вали дъжд. Снежната покривка в населените места е между 3 и 5 см. Тя е върху лед и има условия за хлъзгави пътища навсякъде", заяви синоптикът Петър Янков.

Температурите днес ще бъдат около 2 градуса в София, до 4-5 градуса в източните части от страната.

