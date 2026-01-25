Синоптици: Февруари ще е по-студен от обичайното

кадър: Бтв

Синоптиците прогнозират февруари да е по-студен от обичайното, с минусови температури и повече валежи.

Как понасят зимата животни и птици в зоопарка в Павликени, особено видовете, които обитават континенти с топъл климат?

Двугърбата камила Дара в зоопарка в Павликени е една от атракциите за малчуганите и любимка на персонала. Посреща втора зима тук, като снегът и минусовите температури не я стресират, разказва Бтв.

"Камилата обича много хляб, моркови, овес, зърно, концентриран фураж, по два пъти на ден. Тя е много кротко животно, много се радват децата, може би като екзотично животно в нашата страна…Нашата камила е женска - Дара, млада е на две години, сега - зимния период, много добре се справя със зимните условия и се надяваме да и намерим партньор занапред", коментира Красимир Тодоров, домакин.В момента обитателите на зоопарка са над 220. Освен животните и птиците, обичайни за нашите географски ширини, в клетките живеят доста екзотични видове – маймуни, щрауси, пауни, кенгуру, лами, лебеди, водоплаващи мандаринки.



„Най- много внимание се отделя на маймуните. При тях температурата не трябва да пада под 18-20 градуса. Специално за маймуните има направено парно и отделно имаме варианти, в които ако нещо се повреди, да отреагираме с печки на газ и електрически… Те не могат да издържат на студ. За другите се грижим със силна храна, да могат да влизат някъде на завет, на по-топло - имат къщички, влизат в къщичките“, коментира за Бтв Сезаин Мехмедов, началник на Зоопарк Павликени.

Оказва се, че кенгурото, чиято родина е Австралия, където зимите са сухи и топли, не се плаши от снежните преспи.



„Не се притесняват от нашите климатични условия, явно привикна и се приспособи. Имаме две женски – бели и един мъжки – сив. Очакваме тази година да имаме малки“, коментира Сезаин Мехмедов.

През зимата тук се чувстват комфортно и екзотичните Нанду, които се срещат в Аржентина, Бразилия, Парагвай.

