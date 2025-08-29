Синоптици: Идва градушка

Пиксабей

Прогноза за очаквания диаметър на градушката в цялата страна. Според модела SPM на 31 август е възможна градушка с диаметър между 1 и 2 см в района на Ямбол, предупредиха от Метео Балканс.

В неделя валежи и гръмотевици ще има на много места в цяла България. Повишена вероятност за по-интензивни и значителни явления, както и градушки ще има в централните райони на страната. Тогава и дневните температури ще се понижат.

