Синоптици: Идва септември, какъвто не сме виждали никога

Пиксабей

За първи път България вероятно ще стане свидетел на септември с 40 градусови жеги, предупреди Метео Балканс.

Картата от глобалния модел GFS за 1 септември показва възможност за екстремна жега на Балканите и в България — с температури до 42°C. Подобна прогноза бихме отхвърлили, защото според нас е нереалистична и вероятността да се сбъдне е под 40%. По-скоро ще коментираме, че физическото ядро на моделите все по-често прогнозира подобни сценарии — като урагани в Черно море или мощни адвекции на горещ въздух през септември. Възможно е моделите вече да „виждат“ климатичните промени и да ги визуализират.

Тази тенденция се запазва през годините и дори някои събития, които сме смятали за невъзможни, вече се сбъднаха — като например 1500 л/кв.м дъжд, паднали в Централна Гърция през 2023 г., или значителните валежи от медикейна „Даниел“, връхлетял Либия

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!