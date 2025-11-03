Синоптици: На 16 ноември страхотна зимна обстановка

Кадър Фб

Метео Балканс пусна интересен синоптичен модел:

Ако обичаш зимата, този пост е за теб!

Определено е бая далече, но GFS прогнозира страхотна зимна обстановка към 16-ти ноември. Да, вярно е, че може и да не се сбъдне, но поне изглежда интересна.

Прогнозата е за много сняг, но вероятността е много малка, пише Метео Балканс.

