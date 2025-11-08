Синоптици: Сняг ще завали до часове в планините

снимка: Булфото

Валежната зона, която в момента се намира над района на Северна Македония, Сандански и Петрич, до обяд ще обхване и районите на София, Плевен, Кюстендил, Драгоман и Ихтиман. Това съобщиха от Meteo Balkans.



Очакват се валежи от дъжд, а над 1700 метра – от сняг. На отделни места е възможно дори да прегърми. Очаква се и усилване на вятъра, причинено от преминаващ студен атмосферен фронт.



С червено сме нанесли приблизително къде ще се намира валежната зона, уточняват експертите.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!