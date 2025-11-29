Синоптици: Такъв ноември не е имало от 15 години, а на 28-и отклонението е било рекордно

Пиксабей

До 28 ноември средните месечни температури са между 7,5 и 14 градуса по Целзий и имат отклонение от месечната норма между плюс 1,5 и 4,5 градуса. Ноември 2025 г. е по-топъл от ноември 2024 г. и е сред най-топлите през последните 15 години. Най-високата измерена температура е 25,9 градуса на 2 ноември във Велико Търново. Най-ниската минимална температура в станция в населено място e минус 4,4 градуса на 25 ноември в Чепеларе, а най-ниската температура, измерена на планински връх, е минус 12,0 градуса на връх Мусала, също на 25 ноември. В София най-високата измерена температура е 21,8 градуса на 1 ноември, а най-ниската – минус 0,6 градуса на 24 ноември, предаде БТА

Mесечните суми на валежите са около и над климатичната норма. Ноември 2025 г. е с повече валеж от ноември 2024 г., но с по-малко от ноември 2023 г. Най-голямото измерено 24-часово количество валеж е 75 мм от дъжд в гр. Сандански на 22 ноември. В София месечната сума валеж е 63 мм, което е 165% от нормата, а максималният 24-часов валеж е 18 мм от дъжд на 19 ноември.

През първите дни от месеца, в слабоградиентно антициклонално поле, времето е слънчево и спокойно, топло за периода, с най-високи максимални температури в централната част на Дунавската равнина – до 25–26 градуса. На 3 ноември облачността постепенно се увеличава и вплътнява, към края на деня в крайните северозападни райони започват валежи от дъжд.

През периода 4–11 ноември баричното поле се трансформира в циклонално. Времето е предимно облачно, с чести валежи с различен обхват и интензивност. Дневните температури се понижават, но минималните остават високи и средноденонощните са над климатичните норми. Заради високата влажност на въздуха, липсата на съществена динамика и относително топлата въздушна маса на 8 и 9 ноември на много места в равнинната част от страната има намалена видимост.

От 12 до 17 ноември над Балканите израства гребен от юг. На много места в равнините и по долините на реките се образуват мъгли, които в отделни части се задържат дълго и дневните температури там остават ниски – около 6–7 градуса. В останалите райони е слънчево, почти тихо и бързо се затопля, като максималните температури достигат 20 градуса. Минималните температури са ниски, в затворените котловини около и под 0 градуса.

През периода 18–23 ноември над северозападната половина от Балканите стационира долина. Над България започва да преминава атмосферен фронт, но при движението си се забавя и се формира плитък циклонален вихър, който много бавно се премества на изток-североизток. Времето е облачно, с валежи, повече по количество в югозападните райони, има и гръмотевична дейност. В северозападните райони температурите са чувствително по-ниски от тези на изток, особено в югоизточните райони, където отново достигат 20–22 градуса.

На 24 и 25 ноември над Балканите за кратко през първия ден израства гребен от юг. В Централното Средиземноморие през втория ден се формира обширен циклон и започва да се премества на изток. На 24 времето в страната е предимно слънчево, с южен поток започва бързо затопляне. На 25 ноември се появява висока и средна облачност и бързо се увеличава до значителна. В равнинната част на отделни места има мъгли и ниска облачност.

От 26 до 28 ноември с преминаването на циклона времето е облачно. В Западна и Централна България има валежи от дъжд, значителни по количество в югозападните райони и в Родопите.

Валежната обстановка ще продължи и през последните два дни от месеца, като на 29 ноември валежите ще са повече в Централна и Източна България. В западните райони ще застудява и за кратко по високите полета в нощните часове дъждът ще се примесва със сняг, но валежите бързо след това ще спрат. На 30 ноември валежите ще спрат навсякъде.

Опасни явления

На 27 и 28 ноември средиземноморски циклон е причина за продължителни и интензивни валежи в най-южните части на Югозападна България. Поради локални наводнения в общините Сандански, Петрич, Струмяни, Симитли и Ардино е обявено бедствено положение. Най-засегнати са селата Ново Делчево, Джигурово и Лешница, община Сандански. Прелелите реки в района са наводнили приземни етажи, дворове и улици.

СЪСТОЯНИЕ НА РЕКИТЕ

През ноември водните количества на реките в по-голямата част от страната са били около праговете за средни води. Във втората половина от месеца главно в Западна България са били около праговете за високи води. През периодите 6–8, 10–11, 19–22 и 27–28 ноември в резултат на валежи са регистрирани повишения на речните нива в цялата страна.

В периодите 6–8 и 10–11 ноември повишенията са били краткотрайни, основно в Черноморския и в Източнобеломорския водосборен басейн. В периода 21–22 ноември са регистрирани значителни повишения на речните нива в западната част от страната. В Петрич са наводнени ниските части на града, а реките Язо в Разлог и Места в района на община Хаджидимово са излезли от коритата си. В периода 27–28 ноември отново са регистрирани значителни повишения на нивата на реките и поройни наводнения в западната половина от страната, където в редица общини е обявено бедствено положение.

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ

Наднормените температури през ноември, с максимални стойности на много места в страната до 20 градуса, а в отделни райони като Велико Търново, Силистра, Варна, Добрич, София, Хасково, Чирпан, Стара Загора, Елхово, Карнобат и Бургас и до 22 градуса, поддържат активна вегетацията на есенните посеви. Високите температури и наличието на много добри влагозапаси в горните почвени слоеве осигуряват благоприятни условия за протичане на началните фази от развитието на зимните житни култури. В края на месеца при засетите през ноември посеви се наблюдават фазите поникване и формиране на първи-втори лист. При зимните житни култури, засети през октомври в агростанции Добрич, Генерал Тошево, Тервел, Провадия и Карнобат, се наблюдават фазите трети лист и начало на братене.

