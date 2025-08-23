Синоптици: Това ни чака до 1 - 3 септември

Кадър Метео Балканс

Метео Балканс обяви времето до края на август.

Както споменахме в предишни публикации, текущото затопляне беше прекъснато от мощен студен фронт. Лятото обаче отново ще се върне заради урагана Ерин.

До 1–3 септември времето ще е предимно слънчево, а температурите ще се повишат, като между 25 и 29 август се очакват максимални стойности около 37–39°C.

През идната седмица (след 25 август) остатъци от бившия ураган ще достигнат Германия, а по-късно и Балканите като атмосферно смущение. Важно е да отбележим, че не се очакват екстремни ветрове или опасни явления.

Преди това смущение ни очаква повишение на температурите и повече слънчеви часове. Над Централна Европа се очаква формиране на омега циркулация, докато ураганът Ерин ще се намира близо до Великобритания. Към 27–28 август остатъците от бурята ще оформят нов циклон, който ще донесе валежи и преминаващ студен фронт през Балканите.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!