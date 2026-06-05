Синоптици: Юни започва с жеги и бури, после идва "бавният грил"
Снимка Булфото
Юни ще започне с високи температури, задушно време и гръмотевични бури, а към края на месеца страната постепенно ще влезе в режим на истинско лятно изпичане, пише "Флагман".
Синоптиците предупреждават, че ни очаква горещ юни със средни температури около и над климатичната норма, като на места термометрите ще достигат между 32 и 37 градуса.
По-голямата част от страната ще бъде с месечни температури между 20 и 22 градуса, по долината на река Струма – около 23 градуса, а във високите полета – между 17 и 19 градуса.
Най-ниските температури през месеца ще бъдат между 8 и 13 градуса, но истинското внимание ще бъде насочено към горещите вълни във втората половина на юни.
През първите седмици времето ще остане динамично и нестабилно.
Очакват се чести следобедни валежи, гръмотевични бури и градушки, като на много места ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.
Слънчевите часове ще бъдат повече преди обяд, а максималните температури през периода ще се движат основно между 28 и 33 градуса.
Валежите за месеца като цяло ще бъдат около климатичната норма.
В равнинните райони се очакват между 50 и 70 литра на квадратен метър, по Черноморието и долината на река Струма – между 30 и 50 литра, а в планините – до 130 литра на квадратен метър.
Истинската промяна обаче ще дойде през втората половина на месеца.
Тогава синоптиците очакват стабилизиране на атмосферата, по-малко валежи и сериозно повишение на температурите.
Вероятността за дъждове ще намалее чувствително, макар на места все още да са възможни краткотрайни локални превалявания.
Именно тогава започва и т.нар. „бавен грил“ – продължително натрупване на жега, при което асфалтът започва да пари още преди обед, а вечерите остават тежки и задушни.
Началото на астрономическото лято тази година е на 21 юни в 11:24 часа, когато настъпва лятното слънцестоене.
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