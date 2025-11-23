Синоптици обявиха кога спират валежите и слънцето се завръща

Кадър Метео Балканс

Температурите падат под нулата сутринта, очакват ни и мъгли в Дунавската равнина

След динамичната метеорологична обстановка през последните дни, новата седмица започва с успокояване на времето, но и с първите по-сериозни предупреждения за студ. В понеделник, 24 ноември, ни очаква предимно слънчево време, което обаче ще бъде съпроводено от сутрешни мъгли и условия за слани, прогнозират от Meteo Balkans.

Предупреждение за слани и инверсии

В приземния слой на атмосферата ще се образува тънък инверсионен слой, което ще задържи температурите отрицателни в ранните часове. Синоптиците издават предупреждение за висок риск от слани, като според регионалния числен модел SPM, опасността варира от обичайни слаби слани до силни такива, които могат да нанесат увреждания.

"В приземния слой (под 2 метра) ще се образува тънък инверсионен слой, като температурите там ще останат отрицателни," съобщава Имре Дузмат от Meteo Balkans.

Прогноза за нощта и сутринта

През нощта срещу понеделник облачността над страната ще намалее до ясно време. Ще духа слаб вятър от северозапад. В Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще се създадат условия за мъгли.

Минималните температури ще се понижат чувствително. В Югозападна България и Дунавската равнина термометрите ще покажат между минус 2 и плюс 2 градуса. В останалата част на страната минималните стойности ще са между 3 и 4 градуса, а по Черноморието – значително по-високи, достигайки до 11-13 градуса.

Слънчев следобед

През деня в понеделник облачността ще бъде разкъсана и ще намалява до слънчево време. Въпреки сутрешните мъгли в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и Софийското поле, следобед слънцето ще се покаже и там.

Дневните температури ще достигнат стойности около 8-9 градуса. По-топло ще бъде на юг от Стара планина и в Югоизточна България, където максималните температури ще достигнат до 12 градуса.

Времето в планините и по морето

В планините ще преобладава слънчево време, като следобед ще се появи разкъсана висока облачност. Ще духа слаб западен вятър, който по високите върхове на Рила и Пирин ще се усили от запад-северозапад. На височина 1200 метра максималната температура ще бъде около 3 градуса, а на 2000 метра – около минус 4 градуса.

По Черноморието денят ще премине с разкъсана облачност и слаб до умерен западен вятър. Температурите там ще останат по-високи – между 12 и 13 градуса, а вълнението на морето ще бъде умерено – между 2 и 4 бала.

Обстановка на Балканите

Над целия Балкански полуостров времето ще се стабилизира. Започва пренос на по-топла въздушна маса, което ще доведе до постепенно повишение на температурите през следващите дни.

