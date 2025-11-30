Синоптици огласиха кога слънцето се връща

Пиксабей

През нощта срещу понеделник над по-голямата част от страната ще се задържи предимно облачно. Слаби валежи от сняг ще превалят в Централна Стара планина и Рила, пише Метео Балканс. По високите полета на Западна Централна България, ще има условия и за заледявания. До сутринта облачността ще започне да се разкъсва и да намалява, като такива се очакват в Западна и Южна България. В сутрешните часове на места в равнините ще се образува мъгла. Очакваните минимални стойности ще бъдат между 2°С и 6°С, а в котловините на Западна България и планинските райони — до минус 2°–3°С.

През деня в понеделник над цялата страна ще е предимно слънчево, ще се и затопли. Ще духа слаб вятър от северозапад. Максималните температури ще се повишат и ще бъдат между 8° и 14°С.

Времето в София

През нощта срещу понеделник ще бъде предимно облачно, а до сутринта, от запад облачността ще се разкъсва Минималните температури ще са между минус 2°С и минус 1°С. През деня в понеделник ще е слънчево, като максималните ще достигнат до 8-9 °С

Времето в планините

И времето по планините ще се подобрява. Отначало ще е предимно облачно със слаби валежи от сняг, но следобед облачността ще се разкъсва и ще намалява до слънчево време.

Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 4°С, на 2000 метра – около минус 3°С.

Времето по Черноморието

И по Черноморието времето ще се подобрява. До обяд облачността ще се разкъса и след обяд ще е предимно слънчево, но ще е ветровито. Ще духа слаб до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 10°С и 12°С. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Времето на Балканите

През следващите дни Балканите ще бъдат под влияние на антициклон, ще започне и затопляне и стабилизиране на атмосферата. Температурите ще се повишат, но сутрин ще е студено с температури близки до нулата.

