Синоптици предупредиха България за 26, 27 и 28 ноември

Важно предупреждение направиха синоптиците от Метео България:

Нови валежи предстоят в страната от утре до събота, като се повишава рискът от наводнения на югозапад - покрай Рила, Пирин и Родопите. Главно там и около Централна Стара планина сумарните количества за периода 26-29 ноември ще достигнат 100-300 л/кв.м. (вижте картата) и макар и разпределени в няколко дни, а не наведнъж, тези трицифрени количества са опасност заради отдавна преовлажнената почва.

Следете ежедневните ни прогнози за повече детайли около точния обхват на дъждовете ден по ден, тъй като вероятно ще има промени!

