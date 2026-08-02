Синоптици предупреждават за опасни горещини днес в 10 области в страната

НИМХ

Жълт код за горещо време е обявен в няколко области на страната днес, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на сайта си.

Предупреждението е в сила за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Благоевград, както и за София-област.

От НИМХ отбелязват, че жълтият код е за много високи температури, които могат да причинят здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни и деца.

Според прогнозата за времето на НИМХ топлото време ще се задържи и през следващите дни, като към петък се очаква максималните ще бъдат предимно между 35° и 40°, по Черноморието - 31°-34°, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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