Синоптиците предупредиха: Има условия за градушки днес

кадър: Петел

Днес преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В Западна и Централна Северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северозападният вятър ще отслабне, в източната половина от страната ще се ориентира от североизток и ще бъде до умерен. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София – около 26°. Това съобщават от НИМХ.

Над планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над масивите в Южна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра - около 11°, пише "Фокус".

Над Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 25°-27°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Редактор "Екип на Петел",

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