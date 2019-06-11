Синоптиците с предупреждение: Следобедни бури в Търново, Разград, Шумен

Синоптиците от НИМХ предупредиха на сайта си, че този следобед се очакват бури и поройни валежи в Централна и Източна България, като най-засегнати ще бъдат районите около Велико Търново, Разград, Шумен, Свищов, пише Traffic news.

Вечерта бурите ще се изместят на юг и валежи се очакват в Сливенско, Карнобат и района на Елхово.

Очакваните количества е 20-25 л/кв.м, на места и повече.

По този повод "жълт код" е обявен за 8 области заради очакваните интензивни валежи и гръмотевични бури.

Кодът е в сила за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново и Търговище.

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