"Синя зона" и "Зелена зона" няма да работят във Варна на 3 март

Снимка Булфото

Предупредиха всички варненци, които ще минават с автомобили през центъра в следващия час.

Във връзка с тържественото честване на 148 години от Освобождението на България и издигането на националния флаг на 3 март, в интервала от 9:30 часа до приключване на събитието (около 10:40 часа), ще бъде преустановено движението на автомобили, както следва:

- бул. „Мария Луиза“ – в частта от пл. „Св. св. Кирил и Методий“ до кръстовището с ул. „Шипка“;

- бул. „Владислав Варненчик“ – в отсечката от кръстовището с бул. „Съборни“ до пл. „Св. св. Кирил и Методий“;

- бул. „Христо Ботев“ – от кръстовището с ул. „Кракра“ до кръстовището с ул. „Бачо Киро“.

Във връзка с провеждането на мотошествието "В името на България" в периода от 12:00 ч. до около 14:00 ч. ще бъде преустановено движението в същия участък.

Ограничението не се отнася за автобусите от градския транспорт.

В деня на националния празник зоните за кратковременно платено паркиране "Синя зона" и "Зелена зона" няма да работят, пише bnrnews.bg.

