"Синята луна" озарява небето този уикенд

кадър: Петел, илюстративен

Този уикенд небето ще ни предложи едно интересно астрономическо явление – т.нар. "синя луна". И преди феновете на "Левски" да се зарадват прекалено – не, Луната няма да се оцвети в синьо след първата шампионска титла на отбора от 17 години насам.

Зад любопитното име всъщност стои явление, което винаги предизвиква интерес сред любителите на нощното небе. Какво представлява "синята луна", колко често можем да я наблюдаваме и защо носи това име – разказва Валентин Иванов, астроном от Народната астрономическа обсерватория и планетариум "Николай Коперник", цитиран от БНР.

"Луната няма да посинее. Това може да се случи само при много прах в атмосферата – например след силни вулканични изригвания, когато тя може да придобие пепеляв оттенък", обяснява Иванов.

По думите му изразът "синя луна" идва от английския език и се използва за нещо рядко или почти невероятно – подобно на българските изрази "на куково лято" или "когато цъфнат налъмите".

Но какво всъщност представлява самото явление?

"Когато в рамките на един календарен месец има две пълнолуния, второто се нарича "синя луна" или "blue moon", обяснява астрономът.

"Случва се приблизително веднъж на две години и осем-девет месеца", казва Валентин Иванов.

"В рамките на около три денонощия Луната изглежда пълна и може да се наблюдава с просто око. Разбира се, бинокъл, малък телескоп или далекоглед правят гледката още по-впечатляваща", допълва Иванов.

Любителите на астрономията обаче трябва да знаят, че пълнолунието не винаги е най-доброто време за наблюдение на лунната повърхност.

"По време на пълнолуние светлината пада почти перпендикулярно върху Луната и сенките почти изчезват. Тогава най-добре се виждат лунните морета. Но при фаза четвърт светлината идва отстрани, сенките са по-дълги и кратерите изпъкват много по-добре", обяснява астрономът.

Така че тази събота вечер – погледнете към небето. Макар Луната да няма да стане синя, тя със сигурност ще предложи впечатляваща гледка за всички любители на звездите и нощното небе.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!