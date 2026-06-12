Сириец се опита да излезе от страната с фалшиви български документи през софийското летище

снимка: МВР

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност сирийски гражданин, който е представил неистински български документи пред служител на летище „Васил Левски“ в София.

Според събраните до момента доказателства на 11 юни около 05:30 часа на трасе „Заминаване“ обвиняемият е представил български паспорт, лична карта и свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадени на името на друго лице.

При извършената проверка е установено, че документите са неистински. По случая е образувано досъдебно производство за използване на фалшиви официални документи, предаде "Дарик".

За подобни престъпления, законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ до осем години.

С постановление на наблюдаващ прокурор сирийският гражданин е задържан за срок до 72 часа.

Предстои Софийска районна прокуратура да внесе искане в съда за налагане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Разследването по случая продължава.

Редактор "Екип на Петел",

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