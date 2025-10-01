Сириец ще бъде съден за убийството на свой сънародник във Варна

Снимка: Булфото

Окръжната прокуратура във Варна внесе в съда обвинителен акт срещу 20-годишен сирийски гражданин, който е обвиняем, че е убил свой сънародник след скандал, съобщиха от пресслужбата на държавното обвинение.

Престъплението е извършено през февруари тази година. Младият мъж и жертвата му били колеги във варненска фирма. И двамата били от сирийски произход и имали хуманитарен статут, посочва БТА. Заедно с други служители на дружеството, живеели в специално обособени за живеене контейнери в двора на производствената му база.

На 12 февруари около 19 ч. между подсъдимия и пострадалия възникнал словесен конфликт, който ескалирал. 20-годишният мъж имал в себе си нож и подгонил своя сънародник в двора на фирмата, а след като го настигнал му нанесъл три удара с нож в областта на гърба и шията.

Последното намушкване в шията се оказало фатално и смъртта на по-възрастния мъж настъпила бързо и неизбежно.

Младият сириец се опитал да се укрие, но няколко часа след престъплението бил задържан от полицията.

Предстои Окръжният съд да насрочи заседание по делото.

БТА припомня, че на 19 септември като обвиняем за убийството на майка си бе привлечен 24-годишен мъж.

