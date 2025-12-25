Сирия сменя валутата си

снимка: peuplier

Сирия ще деноминира националната си валута, считано от 1 януари 2026 г., съобщи днес управителят на централната банка Адбелкадер Хусрие, цитиран от Ройтерс.

Банкнотите от времето на дългогодишния президент Башар ал Асад, който бе свален от власт през декември миналата година, ще бъдат заменени с нови, като ще бъдат премахнати две нули.

Целта на мярката е да бъде възстановено доверието в сирийската лира, която се обезцени значително след 14 години на война, допълва БТА.

Хусрие обеща днес процесът да премине гладко и организирано, в опит да успокои опасенията, че новата валута може да подхрани инфлацията и да намали още повече покупателната способност на сирийците, които вече са засегнати от високите цени.

