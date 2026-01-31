Сирийската армия спира огъня срещу кюрдите

кадър: Бтв

Сирийските власти сключиха с кюрдските сили споразумение за спиране на огъня, след седмици на ожесточени сблъсъци между двете фракции.

Сделката предвижда кюрдските формирования, или така наречените "Сирийски демократични сили", да се присъединят към редовната сирийска армия.Гарантирани са и права за малцинството. Сирийската армия завладя около 80% от автономните области на кюрдските сили, в източната част на страната, припомня Бтв.



Това е пореден конфликт между Дамаск и малцинствена група, откакто ислямистки групировки свалиха режима на Башар Асад преди година, и поеха управлението на Сирия.

