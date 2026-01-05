Сиркаров: Спекулата при закръглянето на цените е под половин процент

Редактор: Недко Петров

Икономически експерт е категоричен, че големите страхове на българите, свързани с повишение на цените, не са оправдани. Владимир Сиркаров е лаконичен, че той и хората около него към момента не срещат никакви затруднения с подобни казуси.

Тук цялото това настройване, буквално от някои политици към българското общество, че ще има някакви проблеми, в крайна сметка беше парирано както от бизнеса и частния сектор, така и от Българска народна банка и групите в Министерство на финансите, които работеха по темата за еврото. Аз винаги съм критикувал тази прословута кампания, която трябваше доста по-рано да започне и да е доста по-добре структурирана, именно, за да се парира напрежението, заяви Сиркаров.

Според него пазарът със сигурност трябва да бъде регламентиран, с правила и с ясен начин на ценообразуване, но това не трябва да идва от държавата, тъй като това идва от частния сектор.

В крайна сметка, ако конкуренцията е възможно по-ефективна, потребителите гласуват с своите действия към съответните търговци. Да, може би има някакъв тип спекула по линия на закръглянето на цените, но това е най-много до половин процент, според мен дори доста по-малко. Миналата година имаше проблеми с реколтата по линия на климатичните промени и цените поскъпнаха. Тази година, ако има поскъпване, със сигурност някои групи ще кажат, че е поради еврото. Интересно ще е, ако има понижаване на цените, също ли ще е поради еврото, добави в „Още от деня“ Владимир Сиркаров.

