Сиромахов: 10 лева на час трябва да е синята зона, преди да дойдете от селата имаше място за паркиране

Иво Сиромахов разгроми недоволните от платеното паркиране.

"Какво сте се разревали за синята зона? Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за паркиране.", пише той и допълни:

Снимайте се пред НДК и се прибирайте на село!

И вместо да ми обяснявате колко са безценни селяндурите, си идете у майкини.

Той не спря дотук и каза:

Десет лева на час трябва да е зоната.

Коментарите не закъсняха:

Иво сложихте ли зелето и царската туршия?

Аз открих на един пазар, едно семейство, малко темерути си падат и тримата, майка, дъщеря и баща, но им прощавам защото такава туршия правят, покриват нормите на баба ми Анка.

Исках да си донеса във Франция.

Обадих се на летището да питам може ли да пренеса буркан от три кила с туршия и как , но попаднах на темерут отново и той ми се подигра.

Ще се снимам и ще ти пратя снимка, аз туршията, французите на гости, моят другар в живота, французин и ракията, която обаче пренесох с успех.

Ха - ха ,пейзаните превзеха градовете ,затова ние бягаме на село ..

Обичайно за Иво Сиромахов, който харесвам всъщност като водещ, актьор и писател. Днес "вие сте селяндури", а утре ще е "приятели жарки, каня ви на премиерата на новата ми книга.

За това толкова ви харесвам!!!

Искам всеки имащ поне малко власт да бъде като вас!!!

Респект, г-н Сиромахов!!!

Реват и пушачите, когато поскъпнат цигарите, но не се отказват!Един мой шеф преди много години казваше, че нещо, което не е важно за живота и здравето, може да бъде много скъпо, за сметка на важните неща, като храната, например. Защото всички, които ежедневно образуват задръстванията, съсипват тротоарите и зелените площи и бълват отровните газове от возилата си, нямат жизненоважна причина да се придвижват с коли, а просто така са свикнали.Не е толкова голям броят на тези, които по служебна или здравословна причина са с коли. Така, че "всеки си преценя"!

