Сиромахов: Ако човек ходи навсякъде с анцуг, това не означава непременно, че е спортист. Може и да е българин

Носенето на анцуг в България всъщност не е мода, а традиция от прехода, когато спортното вносно облекло от западни марки беше символ на престиж и малко по-високи доходи над средното.

Днес обаче този стил е плод на подигравки.

"Ако човек ходи навсякъде с анцуг, това не означава непременно, че е спортист. Може и да е българин.", пише Иво Сиромахов.

"И го нарича "анцунг", допълва той.

Коментарите не закъсняха:

Ако не е адидас, не ми го хвали!, посочва друг.

Ако не е Баленсиага, никъв българин не е!

С анцунг, шушляк върху него и кецове на бос крак . Това е върхът на уличната вишша мода. Всичко в черно, само кецовете да белеят. Много е мъжествено и секси.

В България, ако влезете в офис и видите хора в костюми и един в анцуг, шеф е оня в анцуг.

Някой знае ли как трябва да е множествено число на анцуг - анцузи, анцуги или анцугове?

То има и "официален" анцуг, който е за магазини и официални мероприятия

и за спа-хотели, допълва Сиромахов.

А клиновете за йога вече са част от официалния дрескод за дамите.

Дори за тези, гонещи сто и осемдесет кила...

Много моля.

Анцунга ми е Армани за 250 кинта и го нося само на събор и сватби.

Ако човек навсякъде ходи с костюм,това не означава,че е бизнесмен може и да е измамник!!!, отбелязва друг.

Много здрава и спортна нация сме. И по дискотеките шават и чупят стойки по модерен овърсайз анцуг.

Ние,като тръгнем за Европа си обличаме Ханцузите.Много е удобно.Става за автобус,за кола и за Уисс Ер.Става за гуменетки,платформи и токчета.А черните шулекови шуби са задължителен атрибут към ХАнцунгът(през зимата),през лятото-блузка с пайети ,за жени,риза-каре или потник, за мъже.Това е!

