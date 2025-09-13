Сиромахов: Дилов искал не само да бъде любен от Бойко, но и бит

Иво Сиромахов написа ясно и кратко изречение за Любен Дилов - син:

Дилов искал не само да бъде любен от Бойко Борисов, но и бит.

После допълни в коментарите:

Явно са си омръзнали и се опитват да освежат връзката си

Поводът е изказване на Дилов от вчера:

Депутатът от ГЕРБ-СДС Любен Дилов-син мечтае полицията да има право законно да бие - и нарушители, и протестиращи. Той даже търси подходяща законодателна инициатива, която да подкрепи в това отношение. Според него само така хората щели да разберат, че държавата се връща. Това стана ясно от негов пост във "Фейсбук", който бе харесан от министъра на вътрешните работи Даниел Митов, пише Сега.

Ето какво пише Дилов:

"Бързам да кажа, че това обръщение е към онези, които сега се упражняват в плюене по полицията. Към онези, които преди три години опъваха прашки срещу нея, към онези които ѝ хвърляха запалена слама, а днес я замеряха с тоалетна хартия. Знаете ли, вие не сте много (и Слава Богу). Просто сте много кресливи. И понеже не сте много, а както чудесно я карате, няма никакъв изглед да станете повече, скоро ще ви погнат по улицата. Няма да съм аз, нито пък някой от моя политически кръг. Сещате се кой ще ви погне. Крайно антилибералните, които копнеят да ви срещнат по някъде по тъмно. А вече и на светло искат да ви срещат...

И сега идва най-забавното: когато ви погнат, на кого ще разчитате да ви опази? Ха - на същата тази полиция! Тя няма да е преизпълнена със състрадание към вас. Както не са преизпълнени със състрадание, примерно рибарите от Ченгене скеле, уреждането на чийто въпрос гръмко провалихте, не правейки разлика между сараите на Доган и техните лодки и бараки. Имате невероятна, гениална способност, да си създавате неприятели...

И аз, миролюбив човек като цяло, вече си мечтая за връщане на правото на полицията да бие. Ама така, здраво да бие. Както бие в Германия, в Белгия и във Франция. И го правя не от някаква носталгия по народната милиция, която често ме е побивала на младини или пък от кръвожадност. Правя го от загриженост за вас. Даже се оглеждам за подходяща законодателна инициатива. Мечтая за един пердах като в Гърция, например. Няма значение кого - дори мен да ме набият, пак ще ми стане весело и леко на душата. Ще си кажа: я, щом полицията започна да налага, май някаква държава започна да се възвръща. Ще ви издам една голяма тайна: ДАНС например отдавна не търсят поддръжници на Ислямска държава в България. Те търсят поддръжници на каквато и да е държава.

И това положение става неприятно в един момент, защото се дължи основно на вас - мнозинството от българите вече също търсят държава. Каквато и да е, може и недемократична. Търсят държава, в която полицията бие хулиганите, а не обратното. Може и несправедливо да е набит някой, но като цяло това да е тенденцията. Опасявам се, че не го разбирате. Всичко, което правите и изговаряте, показва че не го разбирате. Или както казва една стара поговорка: докато Бог не го зашлеви, селянинът няма да се прекръсти."

Любен Дилов-син очевидно визира протестите с искане на оставка на шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров и вътрешния министър Даниел Митов, които вчера се проведоха в Русе и София. Протестиращите настояват за обективно разследване на инцидента, при който се стигна до сбиване между четирима младежи, Кожухаров и негов приятел и съсед.

Днес Апелативният съд във Велико Търново ще се произнесе като втора и последна инстанция по мерките за неотклонение на четиримата задържани младежи. Окръжният съд в Русе постанови те да останат в ареста.

На публикацията веднага реагира депутатът от ПП-ДБ и съпредседател на "Да, България" Ивайло Мирчев:

"Какво става в държавата ни?! Депутатът Дилов-син призовава полицията да "бие здраво" хора, които "я плюят". А МВР министърът харесва публикацията!

Това не е просто цинична шега. Това е призив за насилие и авторитаризъм. Това е подигравка със свободата на словото и правото на протест.

Министър, който аплодира такива безумия, е съучастник.

Свободата не се защитава с юмруци, а с права, закони и отговорност.

Доверието на обществото в МВР е катастрофално ниско, а по случая в Русе МВР лъга, маза с различни версии, оплете се в собствените си нелепи опити да прикрие случилото се. Има само един изход - оставка на министъра."

