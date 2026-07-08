Сиромахов: Добре е да си напомняме, че хората не са равни

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Иво Сиромахов предизвика дискусия с публикация в личния си Facebook профил, в която разсъждава върху темата за равенството между хората. Писателят и сценаристът заяви, че според него обществото често създава погрешна представа за равнопоставеност и подчерта, че уважението се печели чрез качества и действия.

Иво Сиромахов публикува във Facebook размисли за равенството между хората, в които постави акцент върху разликите в личните качества, постиженията и обществения принос, пише Блиц.

„Добре е от време на време да си напомняме, че хората не са равни“, написа Сиромахов в началото на публикацията си. По думите му демократичните избори, плоският данък и социалните мрежи създават „илюзия за равенство“, но според него пълното равенство не е възможно и не трябва да съществува.

Сиромахов даде примери с хора, които според него имат различен принос към обществото. Той посочи, че учител, който е вдъхновил поколения ученици и е отворил съзнанието им към науката, не може да бъде сравняван с човек, който не полага усилия за развитието си.

В публикацията си писателят направи и паралел между личности с различно обществено влияние, като посочи примера с музиканта Джон Ленън и неговия убиец.

„Дори пред смъртта не сме равни – някои са помнени столетия след смъртта си, а други са забравени още докато ковчегът се спуска в земята“, написа още той.

Сиромахов коментира и стремежа на някои хора да се поставят на едно ниво с личности, които според него имат по-големи постижения. Като пример той разказа за участник в музикално риалити, който се определял като „най-великия“ и „най-талантливия“, но не успял да постигне подобна известност.

В края на публикацията си Иво Сиромахов обобщи позицията си с думите, че уважението не е даденост, а се печели ежедневно.

„Някои хора заслужават уважение, а други – не. А битката за уважение се води всеки ден. Другото са празни приказки“, написа той.

Редактор "Екип на Петел",

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