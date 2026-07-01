Сиромахов: Джулай Морнинг е доста по-стара българска традиция от хорото в калоферската река

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Иво Сиромахов обърна внимание на един безспорен факт.

"Интересен факт: Джулай Морнинг е доста по-стара българска традиция от хорото в калоферската река.", посочи той във Фейсбук.

Коментарите са много любопитни:

"В Русе Джулая се празнува по стар стил, по Юлианския календар, през юни се пада и по тази причина е по-известен като "Джуная". В Русе дори Юлианския календар наричат "Юниански"."

"Да де, ама Джулай е част от плана Ран-Ът, измислен от ЦРУ, англоссксите, краварите, рептилите, илюминатите, масоните, колективния запад, дълбоката държава, фашистите, жендърите, сатанистите, нацистите, Шорош, Билгейц, Орсула, Зеления и Хари Потър, за да унищожат клета майка България.

А леденото хоро може и да е ново, но с него оказваме почит на Хан Аспарух, дошъл от свещената руска земя и прегазил ледените води на Дунав, за да освободи своите славянски братушки от гадното римско робство.

Оп то май беше византийско... абе няма значение, сетая брат, проклети западни изедници"

"Щом не присъства Антон Хекимян и на двете, не им ходя на мероприятието."

"То в този празник има доста ирония. Бил знак на бунт. Най-примирения народ се бунтувал - как - ходил на плаж и пеел. Докато другите соц народи спираха танкове, биеха се, ние пеем и си плажуваме в името на бунта И до днес е така. Ето защо оглавявяваме само негативни класации, а Полша влезе наскоро в Г20"

Редактор "Екип на Петел",

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