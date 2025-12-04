Сиромахов: Голяма част от българите са се чувствали добре под османска власт и не са искали самостоятелна независима държава

Кадър Ютуб

Иво Сиромахов посочи интересен момент от българската народопсихология, базиран на документи.

Ето какво споделя той:

"Голяма част от българите са се чувствали добре под османска власт и не са искали самостоятелна независима държава.

В книгата си "Четите в България" Захарий Стоянов цитира писма на българското население от Свищов, Търново, Русчук, в които те изразяват възмущение от "разбойническите чети" на Хаджи Димитър и Стефан Караджа и пожелават дълголетно управление на милостивия си султан."

