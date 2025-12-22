Сиромахов: Мишките победиха в БТВ и изгониха Мария Цънцарова. Не им е за пръв път. Питайте Ани Цолова и Виктор Николаев

Кадър Фб

Иво Сиромахов написа гневен коментар по повод уволнението на Мария Цънцарова от БТВ.

Той окачестви случващото се като "Миши времена".

"Миши времена

В България мишките винаги побеждават.

Такава е националната традиция.

Мишките победиха в БТВ и изгониха Мария Цънцарова. Не им е за пръв път. Питайте Ани Цолова и Виктор Николаев. Помните ли как ги махнаха в разгара на протестите срещу правителството на Орешарски. Помните ли дали някой от колегите им от телевизията ги защити? Не, разбира се. Затрайкаха си. Щото все пак – наема, децата, кредити изплащат… Знаеш как е.

Мишките от години побеждават в Нова телевизия. Спомнете си Милен Цветков. Питайте Миролюба Бенатова, Генка Шикерова, Ани Цолова. Дали някой от колегите им тогава ги защити? Не, разбира се. Затрайкаха си. Щото все пак – наема, децата, кредити изплащат… Знаеш как е.

Мишките победиха и в БНТ и изгониха Валя Ахчиева, Горан Благоев. Старите хора като мен помнят как бнт-мишките изгониха навремето легендарната Нери Терзиева. Дали някой от колегите ѝ я защити? Един единствен мъж. Сашо Диков, който винаги е вървял с изправен гръбнак, вдигна скандал и напусна заради това отвратително уволнение.

Мишките победиха и в Народния театър с любезната подкрепа на пиарката на ДПС Ново Начало и изгониха Александър Морфов. Само трима актьори от театъра го защитиха. Другите си затрайкаха. Щото все пак – наема, децата, кредити изплащат… Знаеш как е.

Мишките затриха цяла телевизия – помните ли BIT? Една свободна медия, която един мишок купи, за да я затвори на следващия ден. Не му помня името, но по едно време се подвизаваше и в БТВ, правеше някакви слабоумни сериали. Потресаваща мижитурка. Но и тогава, когато беше посечена цяла телевизия, само защото е свободна, така наречената журналистическа гилдия си затрайка. Щото все пак – наема, децата, кредити изплащат… Знаеш как е.

И защо става така, уважаеми зрители? Така става само заради вас, и само заради вас, и само заради вас.

В момента, колкото и да ви е странно, вие държите ключа към медийната свобода в България. Защото ако не сте съгласни, можете да оставите тези миши стада без зрители. Можете да спрете да гледате БНТ, БТВ и Нова.

Можете да изберете да гледате малцината независими журналисти, които отдавна са в интернет или в някакви малки свободни островчета като телевизия Евроком или сайта OFFNEWS.

А може и да продължите да подкрепяте мишките.

Щото все пак – наема, децата, кредитите… Знаете как е.

На мишките винаги ще има кой да подхвърля парченца сирене. И да ги гледа как църкат в капана.

Сити, но заключени."

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!