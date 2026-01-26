Сиромахов: Националният празник на България трябва да е 24 май

Кадър Фб

Иво Сиромахов отново провокира феновете си и българското общество.

Той жегна една от най-спорните теми в страната и предизвика оживена дискусия.

Сиромахов категорично посочи коя дата трябва да е национален празник:

"Националният празник на България трябва да е 24 май. Това е единствената смислена народна кауза, която бих подкрепил."

Коментарите веднага започнаха да извират:

Нали казват, че Кирил и Методий били гърци, отвръща един от феновете му.

Гърци са. И?, пише Сиромахов.

Некви гърци, дето преписали коптската азбука, за да може няколко века по-късно един народ ежедневно да се излага в социалните мрежи. Ай ше им празнувам на тия..., посочва трети.

Добре би било. Но, който и да е националният ден на празник би било още по-добре, ако хората не се радват, че е в четвъртък за да слеят 4 почивни дни.

Но, все пак 24-ти май е от малкото дати 100%, свързани с нас като държава и с нещо, което сме уникални, отделно и с непромененото име България.

А, ако нямаше 3 март, дали щеше да има национален празник? Как мислите? Отговорете на себе си.

Да. Но ако нямаше 24 май, нямаше да има нация, посочва Сиромахов.

24 май доказва, че сме народ.

3 март доказва, че сме държава.

Без народ няма държава, но без 3 март няма България.

"24 май е празнуван и под турско робство. Да, факт! Но, 6 и 22 септември — не. А да се празнуват сега, причината се казва 3-ти март.

Така, че байчовото, ако не беше 3-ти март сега щеше да се казваш Идрис Бабан и да празнуваш някой си друг празник…", пише един от феновете му.

