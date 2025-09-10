Сиромахов: Неприятната истина за Ергенът

Кадър Тв 78

Ергенът по БТВ е тема номер 1 в социалните мрежи.

Иво Сиромахов не пропусна да каже мнението си и веднага събра хиляди лайкове:

"Неприятната истина: в "Ергенът" няма да има малоумни участници, ако няма достатъчно количество малоумни зрители, които да ги гледа"

И допълни: Телевизорът е огледало. Гледате това, което носите в себе си.

Ето част от коментарите:

Тъжното е, че хората искат да гледат точно такива простотии. И не само у нас, а и в чужбина. Нека не се заблуждаваме, голяма част от хората са ниско интелигентни. Този тип предавания им носи успокоението, че има и по-дълбоко дъно (да не кажа, че някои се оприличават с участниците). Не си спомням в коя държава имаше Биг Брадър с участници интелектуалци. Никаква гледаемост и предаването е прекъснато още след първите епизоди, защото няма скандали, низки страсти, водят се интелектуални разговори между възпитани участници. Ми, не става, след като таргетната група нито е чула, нито е чела, примерно, сюнетите на Шекспир.

Това е щото вие опростачихте народа с вашта чалга и пошли смежки! А сега се пресмивате на хората че гледат васдишат и мечтаят живот в Раят!

много тъжно,майка снощи вика ,какво правят тези момичета там,та те са още деца...Видя момиченцата в "ергенът",викам незнам ,всяка майка е отговорна за детето си Ако българските родители им харесва ,техните дечица да к*рвелеят публично за пари. Незнам кой вменява ,че това е някакъв лукс , хайлайф и т.н Рано е да повръщам ,обаче

Да сигурно е така, но ако го нямаше това предаване как ще разберем накъде отива света и за това поколение и за деградацията на човека. Аз го приемам като сигнална лампа за това какъв става човек, ако няма ценности и по скоро като показател какъв не трябва да ставаш и това как изглежда за разумните хора. И да ще го гледам.

Аз пък се чудя кое от двете да гледам, когато дават едновременно "Ергенът" и националния отбор по футбол. Няма отърване и от двете, даже и да не ги гледаме.

