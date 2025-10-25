Сиромахов: Ние сме малък, но много интелигентен народ. С правилна ценностна система

Кадър Фб

Иво Сиромахов излезе с нов силен пост в социалната мрежа.

Ето какво пише той:

"Когато си задавате въпроса защо държавата не върви, спомнете си, че в едно социологическо проучване от 2023 година за най-важни личности в историята ни българите поставиха Тодор Живков пред Хан Аспарух, Борис I и Раковски.

Освен това смятат, че Бойко Борисов има по-голям принос за развитието на България от Георги Бенковски, Васил Априлов и Петър Берон.

Ние сме малък, но много интелигентен народ.

С правилна ценностна система."

