Сиромахов: Някои политици вярват, че като пуснат коледна снимка със семейството си, веднага ще забравим какви крадливи боклуци са
Иво Сиромахов отново бе безпощаден по адрес на българските политици.
Той изобщо не бе ироничен, както обикновено, а ги закова с директни думи:
Някои политици вярват, че като пуснат коледна снимка със семейството си, веднага ще забравим какви крадливи боклуци са.
Хората го подкрепиха:
И едни обръщения към нацията! Все едно са най-миловидните и вярващи хора! Най-интересното е, че всички разеденители, пишат как трябва да сме "единни и задружни" и че съединението прави силата! Това разбира се, ще продължи само до Нова година
Коледа с крадени пари е най - уютна, а подаръците най - луксозни!
Винаги си на върха на вълната!Точно това мислех!
Иво,за сега държиш фронта,още не си заключил коментарите,като един твой приятел .
Честита Коледа!
