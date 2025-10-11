Сиромахов: От днес вече не съм водещ в телевизия "седем осми"

Кадър Ютуб

Иво Сиромахов обяви, че вече не е водещ в телевията на Слави Трифовнов "Седем Осми". Новината той съобщи в личния си фейсбук профил.

Ето какво написа той:

"Имам удоволствието да ви съобщя, че от днес вече не съм водещ в телевизия „седем осми“. Телевизията поставя ново начало в славния си път към сърцата на суверена.

На Слави и Тошко пожелавам здраве, свобода, независимост, щастие, любов, смелост, мъжество, достойнство, чест и ум.

Те другото си го имат.", написа Сиромахов.

