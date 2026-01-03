Сиромахов: Прости, но с мнение. Бе кога, па, почнахте да разбирате и от диригенти?

Кадър Фб

Новогодишния концерт на Виенската филхармония бе дирижиран от канадеца Яник Незе-Сеген. Изненадващо в българската социална мрежа се появиха много негативни коментари.

Иво Сиромахов не остана длъжен на народното творчество и реагира:

Бе кога па почнахте да разбирате и от диригенти?

Прости, но с МНЕНИЕ., посочва с той.

Боже господи! Доживях българският народ да плюе и коментира главния диригент на Метрополитен опера!!! Българинът! Специалист по всичко на думи и безкрайно нелеп като действия и постижения, пиие Дарина Такова.

Коментарите са стотици:

Ми да! По- лесно и великодушно е да се прехласват по скуката, посредствеността и кича, а да се мразят и критикуват великите и успелите..Каква ментална трагедия..

Ако поне малко разбираха от това, за което говорят, щяха да знаят, че Яник Незе-Сеген е утвърдено име, а контактите и съвместната му работа с виенските филхармоници не са от вчера. Трагично е, че българинът приема нечий успех като лична обида.

Българинът е мачо! Как да приеме мъж, който се лакира и демонстрира свобода в общуването с публиката и радост от музиката , която блика отвътре?!

Такава ни е музикалната култура, манталитета и тъпата представа как да демонстрираме национално самочувствие!

Тука е така

Нищо ново ,онзи ден сутринта някакъв обясняваше как Бионсе си платила за Грами-то,но лично той/български познавач/ не я харесвал.Велики сме.

Извинявайте, на подобни изказвания мога само да се смея истерично. Само от това не бяха разбирали.

Признавам си, и аз се опулих в началото, че не зная колцина с маникюр са заставали пред виенските филхармоници, но после ме спечели така, че снощи отново си пуснах концерта! Но пред великия нашенски критик и познавач мълча в ступор...

Вчера под поста на един пишман политик беше страшно.

