Сиромахов: Радев сигурно е с добри намерения, но няма да успее!

Всеки в тази система се превръща в чудовища. Радев сигурно е с добри намерения, но няма да успее, защото самият модел не позволява дори и на най-добрите хора. Това е само една от причините да не съм част от ИТН. Аз не виждам себе си като политик – това е сериозна професия. Никой народен представител не е готов и резултатите са налице“, коментира Сиромахов пред Дарик.

„Не съжалявам, че не опитах в политиката, защото знам възможностите. Знам къде мога и къде не мога да свърша работа. Нямам способности за политически проект. Нека всеки се запита в какво е най-добър и да го правят. Само зрителите могат да кажат колко добър съм бил като водещ на шоуто. Всичко зависи от Негово Величество зрителя и гражданина. Не ми липсва мястото на водещия, защото твърде дълго съм го правил. Бил съм в телевизията водещ, сценарист, актьор, редактор и какво ли не. Не е трудно да излезеш, защото в крайна сметка човек трябва да знае, че за всяко нещо има време. Моето време да бъде телевизионер приключи. Едва ли ще бъда част от политиката някога, но мога да бъда част от новите медии, ако нещо ще се случи. В телевизия не се виждам повече“, заяви Сиромахов.

