Сиромахов: Телевизионните водещи до един са със слушалка в ухото. Те са безропотни мъпети

Иво Сиромахов обяви в свой пост "Краят на българската журналистика".

Този текст е дълъг и неприятен, съветвам ви да не го четете, предупреди той.

Те дори вече и мисирки не са. Мисирката все пак има някакви наченки на разум. Тия нямат.

Редакторите им налагат някакъв извратен култ към трагедията. Ако през деня е станала катастрофа – добре, ще я включим в емисията. Ако има жертви – идеално, слагаме я първа новина.

И пращат някакъв клет репортер да бута микрофон в лицата на близките на загиналите и да ги пита „как се чувствате?“. Това е страхотен въпрос в такава ситуация, не знам как ти хрумна. С такива въпроси ще вземеш „Пулицър“, гаранция.

После задължително включват зъзнещ репортер от Околовръстното шосе, който да осведоми драгия зрител колко автомобила са напуснали столицата преди празниците. Това е информация с огромно обществено значение. Гражданите трябва да знаят истината за броя на напусналите автомобили!

Други днес обикалят рибните борси да разпитват каква е цената на шарана в навечерието на Никулден. Прибират се в нюзрума вмирисани на риба, но с чувство за изпълнен журналистически дълг.

Спортните репортери не смеят да разследват уговорени мачове и черно тото, но пък след мач винаги питат голмайстора: „Щастлив ли си от гола?“ (не, бате, супернещастен е, че е вкарал).

Но най-зле е при политическите репортери. Те клечат цял ден пред Пеевски и Борисов и яростно се бутат кой да е по-напред. Какъв е смисълът да се бутате, при положение, че всички ще излъчите едно и също? С какво репортажът ти ще е по-различен от този на колегата, когото си избутал? Вече дори и не ги питат, само ги чакат да си изрецитират монолозите. Ако някой се осмели да пита, Пеевски и Борисов бащински му се скарват и той си затрайва, завалията. Все пак им е подчинен, от тях идва заплатата му.

По-хитрите репортери бързо се усещат, че в журналистиката няма хляб и се ориентират към пиарството. Стават двойни агенти – уж се водят журналисти, но тайно работят в полза на някоя партия. Така хем взимат по някой лев, хем партията ще ги кандидатира за кметове или общински съветници.

По-наивните репортери пък продължават да обикалят мрачните коридори на Партийния дом и да търсят „вътрешна информация“. Политиците-тарикати се възползват от такива репортери, за да сеят партийни интриги. Дръпват ги настрани и им обясняват на уше, че „еди кой-си май ще се кандидатира за шеф на партията, но в никакъв случай не ме цитирай“. Щастливият репортер решава, че е набарал някаква ексклузивна новина и я изфлясква веднага, без да се усеща, че са го взели за канарче.

Има и една категория политически журналисти, които се изживяват като анализатори. Обикалят телевизионните студиа и с мрачни физиономии изричат мъдри пророчества: „Радев загрява край тъчлинията “, „войната в Украйна ще приключи до дни“…

Кви сте вие, врачки ли сте? Как стигнахте до тия изводи, боб ли хвърляхте, вълшебната катерица Беатрис ли ви ги каза?

Телевизионните водещи до един са със слушалка в ухото. Те са безропотни мъпети, които изричат с променен глас онова, което политкомисарят им диктува в слушалката. А той е сложен да внимава да не се говори „против царщината и султана“.

Изключително забавно е в светската журналистика. Там някакви клетници изобщо не излизат в търсене на новини. Седят си вкъщи, цъкат по фейсбук профилите на известните и чакат някой да „изригне“. А после препечатват едно към едно изригването му. Най-трудната част от задълженията им е да измислят атрактивно заглавие на изригването. Нещо, което да е кликбейт, да дърпа наивния читател да чукне върху линка на статията. Така се раждат шедьоври като:

„Вижте какво шокиращо признание направи новата на Григор Димитров“

Слагайки такова заглавие, репортерът тайно се надява, че някакви хора следят кои са новата и старата на Димитров и бурно се вълнуват от шокиращите им признания.

„Джулиана Гани със скандални разкрития за раздялата с бившия“

Това заглавие разчита на специфичната народопсихология. Българите повече се радваме на разводите, отколкото на сватбите.

„Пенка на Рачков отново го направи!“ (СНИМКИ)

Не е ясно коя е въпросната, нито какво е направила първия път, но репортерът залага кукички. Ти, драги читателю, не искаш ли да разбереш какво е направила отново Пенка на Рачков? Хайде цъкни сега тука и ще разбереш.

Така изглежда българската журналистика днес (има разбира се и някои щастливи изключения – ТВ Евроком, сайтът Оффнюз). Но главните виновници за тази печална картина не са журналистите, нито началниците им. Лошото качество на телевизиите и информационните сайтове не е плод на коварен заговор, а е резултат от потребностите на обществото.

Обществото не иска да дава пари за журналистика, а безплатната няма как да е качествена. Тия хора, от които очаквате да произвеждат новини и анализи, също като вас трябва да ядат хляб. И ако вие отказвате да им платите, за да ви казват истината, някой друг ще им плаща, за да ви лъжат.

Така че ако искате по-качествена журналистика, не бъдете стиснати. А ако сте стиснати, не мрънкайте – заслужавате ниско качество. Защото, както е писал Христо Ботев:

„Токвил говори, че всяко едно правителство прилича на народа си, а аз ще да кажа, че българската журналистика прилича на нас с вазе. Когато публиката няма нужда за здрава храна, то за шарлатаните се открива широко поле.“

