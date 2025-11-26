Сиромахов: Това е тумор, който трябва да се изреже

Кадър Фб

Иво Сиромахов излезе с нов пост в социалната мрежа, след като обяви, че е отказал 6-цифрена сума, за да рекламира хазарт.

"Не може срещу всяко училище да има казино. НЕ МОЖЕ! Това е тумор, който трябва да се изреже. Иначе ще ни убие.", пише той.

Коментарите не закъсняха:

Той вече ни убива. Дъщеря ми е на 16. Каза, че много деца на тази възраст залагат в онлайн приложенията. Задлъжнялостта чрез бързи кредити у нас е най-голяма при 18 и 24 годишните, вероятно защото под 18 не им дават кредити. Хазартът е огромен бич, болест и сее само и единствено разруха. Преди година, на кръстовище до нас изникна нов билборд. Рекламира хазарт. В Пловдив вероятно има повече казина отколкото училища.

Забраната по никакъв начин няма да помогне.Дори ще има обратен ефект.А с днешните технологии услугата най-лесно се предлага на пазари на които хазарта е забранен.Те дори са едни от най-печелившите за оператора.Всъщност хазартът процъфтява там където народът е беден и прост.А както казваше бай Рейгън:

"Бедността е най-справедливото наказание за глупостта на един народ".

Как ние се грижим за ума и душата си?Пороците пускат корени там където духът е слаб и душата страда.

