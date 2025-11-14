Сиромахов: Това е всичко, което трябва да знаем за нашия малък, но изключително храбър народ

Кадър БТВ

Иво Сиромахов за пореден път демонстрира уникалното си чувство за хумор, предаде Plovdiv24.bg.



Повод за това му дадоха стотиците коментари под негови публикации, които очевидно са дело на нереални профили или такива, които са по-скоро анонимни, скрити зад фалшиви снимки и имена:



Най-смелите коментари под публикациите ми са от хора с фалшиви имена и без профилна снимка. Това е всичко, което трябва да знаем за нашия малък, но изключително храбър народ.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!