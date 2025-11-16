Системата „Бонус-малус” влиза в сила

Снимка Булфото

Съобщиха новина, която касае всички шофьори у нас.

Системата „Бонус-малус" ще се прилага за задължителната „Гражданска отговорност". Философията е: „Които нямат щети, да получат отстъпка, а пък тези, които са имали щети и през предишни периоди, съответно да получат завишение на застраховката”, обясни зам.-председателят на Асоциация на българските застрахователи на Пламен Шинов, съобщава Нова телевизия.

Според Иван, който е таксиметров шофьор, има цели групи рискови водачи.

„Ние си пазим колите, защото това е нашият инструмент за работа. Има рискова зона- като куриери, доставчици на храни, които наистина бързат”, каза той.

Гаранционният фонд ще събира информация за причинени щети и на база тези данни, след това застрахователите ще определят размера на „Гражданска отговорност". Всеки сам ще преценява как и с колко.

„Повечето „Бонус малус” системи по света са изключително прости и работят само на база брой щети”, посочи Шинов.

По системата у нас все още се работи.

„Работим усилено по изработването на наредбите, които уреждат начина, по който ще се случи. Срокът е до началото на февруари. Би трябвало да сме се справили - изпратени са първите виждания на Комисията за финансов надзор и как трябва да изглежда подзаконовата нормативна уредба на всички заинтересовани лица”, подчерта зам.- председателят на Комисия за финансов надзор Пламен Данаилов.

„Бонус малус” ще успее да повлияе върху поведението на повечето шофьори, смята Иван.

„Когато на българина му се бръкне в джоба, тогава се получават нещата. Живял съм в Америка 5 години и там при ПТП, невинен или виновен, следващата година застраховката е по-висока”, сподели той.

„Моят апел е по-скоро хората да не внимават заради това, че ще плащат по-голяма премия, а да внимават, защото и те могат да бъдат потърпевши, и да пазят всеки, който е на или около пътя”, съветва Пламен Данаилов.

При съмнения за нечестно калкулиране от страна на застрахователите от Комисията за финансов надзор апелират ощетените да се обърнат към тях. Системата трябва да започне да работи от началото на февруари, пише novini.bg.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!