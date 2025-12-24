Кадър БНТ

Ситен снеговалеж и гъста мъгла затрудняват движението на прохода "Шипка".

Към момента снежна покривка има единствено в най-високата част на прохода - на върха, а температурата е минус 1 градус.

Снегопочистващата фирма, която поддържа участъка, е в пълна готовност и следи обстановката, като при евентуално засилване на снеговалежа ще реагира незабавно с техника и опесъчаване, съобщава БНТ.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите, на които им предстои пътуване в почивните дни за посрещане на Коледа и Нова година да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия.

