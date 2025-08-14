Ситуацията с водата в Плевен е критична

Пиксабей

До година-две ще отнеме подмяната на цялата ВиК мрежа в Плевен. Градът страда от тежко безводие, предаде БГНЕС.

„Имаме около 80% загуба във водопреносната мрежа. От следващата седмица започват сондажи за нови водоизточници за града, а от септември и подмяна на ВиК мрежата в спешен порядък“, заяви кметът на Плевен Валентин Христов.

Христов участва в свиканата от регионалния министър Иван Иванов среща в София за проблемите с безводието.

„Плевен има нужда от 800 литра в секунда вода. Дебитът в момента силно намалява. Подмяната на мрежата ще намали загубите“, каза още Христов и продължи:

„Ситуацията е критична. Хората имат вода сутрин два часа и вечер два часа“.

Градоначалникът информира, че цялостната подмяна на ВиК мрежата ще отнеме около година-два. Работата започва от кварталите с най-голяма загуба.

Министърът на регионалното развитие Иван Иванов заяви, че иска да разсее спекулациите, че между кметовете на Плевен, Ловеч и Троян има някаква вражда и умишлено се пречи на водоподаването за Плевен.

„Това не е вярно“, заяви Иванов след срещата в МРРБ.

Министърът също потвърди, че още от есента започва подмяна на водопроводите в най-критичните точки в Плевен. Той заяви, че има политическа воля за справяне с проблема.

