Ситуацията в област Варна е спокойна, 92 л/кв.м дъжд валя в Белослав

Булфото

Спокойна е ситуацията в цялата област, към 17 часа няма данни за бедстващи населени места, няма наводнени домове, както и прекъсвания на електрозахранването. Това съобщи пред Радио Варна областният управител проф. Андрияна Андреева.

ВиК-авария и запушени канали в някои домове - това е равносметката за община Долни чифлик.

Почти 100 литра на квадратен метър са валежите в община Белослав, там няма сигнали за наводнени домове или други проблеми.

В община Бяла през деня е имало паднали клони, които веднага са били отстранени, там силният вятър е нарушил покривната конструкция на къща.

През деня в Девня е била наводнена улица в Девня, тя вече е отводнена - в ниската зона на града. също и дългопол

На пътя между селата Манастир и Добрина е имало паднали дървета, които са били отстранени. Дървета са паднали и в село Храброво.

Пътищата на територията на областта са проходими, информират от Областното пътно управление. Няма опасност към момента някъде по пътищата в областта да останат хора, които да не успеят да се приберат в домовете си, увери проф. Андреева.

