Ситуацията във Варна се нормализира след вчерашната буря
снимка: читател "Петел"
Ситуацията във Варна се нормализира след вчерашните проливни дъждове. Пътищата са отводнени и почистени от наносите и падналите клони. Това съобщи директорът на пожарната във Варна старши комисар Стоян Стоянов.
Силният дъжд нанесе сериозни щети на Държавния куклен театър. Там лятната сцена е срутена, има наводнени помещения, но постановките няма да спрат, съобщи екипът, предаде БНТ.
Пострадаха още сектор “Гражданско състояние” на Община Варна и телевизионният център на БНТ. Около 100 сигнала за наводнения и щети са получени в пожарната вчера, след като над Варна се изляха над 52 литра дъжд на квадратен метър.
Редактор "Екип на Петел",
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