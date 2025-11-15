Сияна спечели бронза в „Биг Брадър“

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Силвия /Сияна/ Славова спечели бронза в „Биг Брадър“.

Сияна е на 21 години от Пловдив и е работила като хостеса Тя вярва в приказката за трансформацията на грозното патенце, което се превръща в красив лебед. Има различни естетични корекции, но се стреми да е в рамките на естественото. Независима е и все още е необвързана. Вярва в Бог, психологията и женската сила. Мечтае за собствено заведение. Грижи се за 4 кучета.

Така за голямата победа от 100 000 лева продължават да се борят Валентин и Давид.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!